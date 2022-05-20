Берлин, 20 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Украинский посол в Германии Андрей Мельник вновь выступил с обвинениями в нерешительности в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Его слова 20 мая приводит немецкое издание Welt.

Heinrich-Böll-Stiftung Андрей Мельник

«У меня сложилось впечатление, что канцлер не хочет поставлять Украине тяжелое оружие», — сказал он.

Также посол Украины заявил, что, по его мнению, Берлин специально затягивает время в этом вопросе, ожидая перемирия для того, чтобы прекратилось давление и «отпала необходимость в смелых решениях».

При этом Мельник высказал недовольство Берлином за то, что не осуществляются поставки обещанных киевскому режиму немецких танков Leopard1, ЗСУ Гепард и БМП Marder.

Кроме того, он возмутился фактом того, что ранее объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Киева из Словении все еще не произведен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон, упрощающий исполнение санкционных мер, введённых против российских бизнесменов, принял Бундестаг.