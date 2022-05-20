Краснодар, 20 мая 2022, 09:06 — REGNUM Выставка работ 14-летней художницы из Приморско-Ахтарского района Кубани, рисующей портреты российских военнослужащих, откроется 24 мая в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Он уточнил, что талантливая художница создала уже более десяти портретов — знаменитой бабушки с Красным Знаменем, солдата с ребенком, летчиков и военнослужащих.
Экспозиция работ юной художницы откроется 24 мая в краснодарском выставочном зале, она будет работать до 13 июня в рамках проекта «Детская художественная галерея».