Париж, 21 мая, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Актуальность Всемирного экономического форума, который соберется в швейцарском Давосе 22 мая, каждый год подвергается сомнению, однако он продолжает привлекать титанов промышленности и государственных лидеров, как и некоторых из его самых больших критиков, сообщает France-Presse.

Давос

Основатель и президент ВЭФ Клаус Шваб заявил, что это будет «самая своевременная и значимая» встреча с момента создания форума более 50 лет назад.

Форум, однако, регулярно подвергается критике как свидетельство тесных связей между политической и корпоративной элитой.

«На этом Давосе, на этом празднике богатства, я думаю, мы увидим, насколько глубокое неравенство пронизало наш мир», — говорит глава департамента стратегии и коммуникаций международной благотворительной организации Oxfam Набиль Ахмед. Но Oxfam, которая выступает за введение налогов на богатых, также является одним из постоянных участников форума.

«Я думаю, что в Давос ехать важно для того, чтобы бросить вызов власти, выдвинуть убедительные факты, напрямую разговаривать с этими правительствами и корпорациями и усилить голоса, которых они не слушают, — объясняет Ахмед. — Вот почему мы едем».