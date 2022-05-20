Ереван, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будут 20 мая перекрывать движение на улицах Еревана. Об этом объявил сторонникам вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян на митинге на площади Франции.

Photolure Протесты в Ереване

Он объявил, что акции неповиновения продолжатся, но протестующие сменят тактику. Подробности он пообещал объявить позже.

«Наши действия будут продолжаться до 19:00, затем мы снова приглашаем вас на митинг в 19:00», — сказал лидер протестных акций.

Напомним, в течение последних дней в Ереване множество групп протестующих перекрывали движение на улицах города. Правоохранители задерживали участников акций, чтобы освободить проезд на дорогах. В день правоохранители увозили в участки сотни протестующих.