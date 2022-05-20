Лидер протестующих в Ереване объявил о смене тактики
Ереван, 20 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна не будут 20 мая перекрывать движение на улицах Еревана. Об этом объявил сторонникам вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян на митинге на площади Франции.
Он объявил, что акции неповиновения продолжатся, но протестующие сменят тактику. Подробности он пообещал объявить позже.
«Наши действия будут продолжаться до 19:00, затем мы снова приглашаем вас на митинг в 19:00», — сказал лидер протестных акций.
Напомним, в течение последних дней в Ереване множество групп протестующих перекрывали движение на улицах города. Правоохранители задерживали участников акций, чтобы освободить проезд на дорогах. В день правоохранители увозили в участки сотни протестующих.