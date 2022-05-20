Симферополь, 20 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. России удалось сорвать планы Североатлантического альянса по строительству военных баз в Азовском море. Об этом 20 мая заявил депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Он пояснил, что в результате спецоперации России Украина потеряла контроль над выходом к стратегически важному объекту.

«Проведение спецоперации положило конец стремлению и планам НАТО во главе с США проникнуть и закрепиться в Азовском регионе», — заявил в беседе с РИА Новости парламентарий, добавив, что киевские власти долгие годы вынашивали планы захода в Азовское море кораблей НАТО и строительство в украинских портовых городах иностранных военных баз.

Но действия России гарантировали защиту государственных границ от присутствия западной военной инфраструктуры, подчеркнул Шеремет. Он также высказал уверенность в том, что военная портовая инфраструктура, которую при поддержке Вашингтона украинские власти начали строить на побережье Азовского моря, теперь станет «форпостами, которые будут защищать границы России».

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.