Куала-Лумпур, , 08:41 — REGNUM Жители Малайзии составили петицию против назначения спорного политика и одного из высокопоставленных чиновников партии «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО) Таджуддина Абдулы Рахмана послом в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии

Более 13 500 человек подписали петицию, призывающую правительство премьер-министра отменить это назначение.

Таджуддин Абдула Рахман является членом Верховного совета ОМНО и некоторое время занимал должность главы Prasarana Malaysia, государственной транспортной компании, управляющей железной дорогой.

Репутация политика была запятнана, когда он сделал заявление о крушении поезда LRT, в результате которого три человека оказались в отделении интенсивной терапии. Политик не присутствовал в день аварии и появился только на следующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия надеется, что напряженность после плана Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО не обострится.

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