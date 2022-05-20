Уфа, , 08:13 — REGNUM Завод по производству полуфабриката, из которого впоследствии делают мягкие сыры, начал работать в Башкирии. Об этом 20 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Сыр AlbanyColley

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Он сообщил, что в Янауле было запущено производство, аналогов которому в Башкирии не было. На одном из предприятий начали производство сыра кальята (полуфабриката, из которого впоследствии делают мягкие сыры).

«В день планируют перерабатывать 30 тонн обезжиренного молока. На начальном этапе будут производить 1,5 тонны промышленного сыра в сутки, после полной загрузки — три тонны. Если дела пойдут успешно, инвестиции в проект вырастут», — сообщил Хабиров.

Глава республики отметил, что оборудование для производства этого продукта было закуплено отечественное. Сырное зерно намерены отгружать в Смоленск, Санкт-Петербург, Москву и другие города.

Хабиров отметил, что спрос на этот продукт есть, контракты уже подписаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии витамин В2 будут выпускать в особой экономической зоне «Алга».