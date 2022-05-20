Вашингтон, 20 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вопрос создания специального картеля, с помощью которого можно будет установить ценовой порог на нефть из России, обсуждают страны «Группы семи» (G7). Об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Члены организации полагают, что такой шаг позволит им сократить доходы РФ от продажи сырья. Йеллен считает подобный механизм «привлекательным с общеэкономической точки зрения», но признает, что его реализация сложна и требует проработки.

В Bloomberg отметили, что тема ограничения цен на российскую нефть будет обсуждаться на встрече европейских лидеров в конце мая. Другой источник агентства выразил мнение, что планы G7 будут реализованы еще не скоро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Винсент Колен написал в статье для французского издания Echos о том, что Россия по итогам 2022 года может получить рекордные доходы в размере $100 млрд от продажи газа в Европу на фоне резкого подорожания голубого топлива.