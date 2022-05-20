Вашингтон, 20 мая, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Соединенные Штаты будут вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы оказать киевскому режиму обещанную военную помощь на сумму $40 млрд, заявил член Сената США от Республиканской партии Рэнд Пол в интервью порталу Breitbart.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По его словам, Вашингтон в настоящее время не располагает такими средствами. Пол подчеркнул, что такие расходы не вписываются в бюджет страны.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», — указал он.

При этом Пол считает расточительным заимствование средств для поставок военной помощи другой стране. Сенатор подчеркнул, что республиканцы не выступали бы против такого сценария, если бы взятые в долг средства пошли на социальные программы, а не на поставки вооружений Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат США утвердил законопроект о выделении еще одного пакета помощи Киеву на сумму $40 млрд. Документ уже отправлен на подпись главе Белого дома Джо Байдену. Отмечалось, что это рекордная сумма, которую Вашингтон выделил на военную помощь другим странам.