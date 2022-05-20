Москва, 20 мая, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Готовность принять главу палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию в Москве подтвердил замглавы МИД России Михаил Богданов 19 мая в беседе с РИА Новости в кулуарах саммита «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2022».

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

Как пояснил Богданов, согласованных дат возможного визита пока нет. Москва готова принять делегацию, но, по словам дипломата, время ещё не согласовано.

Богданов уточнил, что о возможности визита главы ХАМАС шла речь, когда в Москве присутствовал Замглавы политбюро движения ХАМАС за рубежом Муса Абу-Марзук.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Богданов в начале мая провёл встречу в российском МИД с делегацией ХАМАС. По итогам встречи было заявлено, что Москва готова предоставить площадку для проведения межпалестинской встречи. Со своей стороны Муса Абу-Марзук, возглавлявший делегацию, указал, что переговоры в Москве смогут объединить палестинские фракции.