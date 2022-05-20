Тбилиси, , 23:05 — REGNUM Адвокат и врач Михаила Саакашвили пожаловались, что их не допустили до бывшего президента, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Адвокат Шота Тутберидзе в течениии несколько часов пытался опасть в клинику «Вивамед», но ему этого не разрешили. Члену оппозиционного «Единого национального движения» Эке Херхеулидзе также было отказано в посещении.

Как отметил адвокат, причиной отказа в клинике называют разрешение «сверху».

Личному врачу Николаю Кипшидзе также не разрешили посетить Саакашвили. Кипшидзе сказал, что ему удалось лишь побеседовать в течении нескольких минут с лечащим врачом экс-президента.

Напомним, что Саакашвили в связи с необходимостью лечения был переведён из тюрьмы города Рустави в частную тбилисскую клинику.