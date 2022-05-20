Вашингтон, 20 мая 2022, 05:07 — REGNUM Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби в ближайшее время получит ответственную должность в Белом доме. Об этом со ссылкой на источники 19 мая сообщает телеканал CNN.

Джон Кирби
Джон Кирби
Defense.gov

По его данным, Кирби займёт пост высокопоставленного представителя администрации президента США по связям с общественностью и будет непосредственно работать с советом национальной безопасности.

Источник телеканала отмечает, что в случае необходимости Кирби сможет заменять на брифингах нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Кирби, являющийся контр-адмиралом ВМС США, с 2015 по 2017 год работал главой пресс-службы Госдепартамента. Пресс-секретарем министерства обороны он является с января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Жан-Пьер сменила Джен Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома лишь несколько дней назад.

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