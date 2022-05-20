Чэнду, Китай, , 05:06 — REGNUM Самолет Airbus 320 авиакомпании Chengdu Airlines приземлился 19 мая в аэропорту Дачжоу Цзинья, что ознаменовало запуск нового аэропорта в горном городе Дачжоу, провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Чэнду

Аэропорт находится в 19 км от центра города Дачжоу, который расположен в центральной части экономического кольца Чэнду-Чунцин в западном Китае. Обошедшийся в 2,66 млрд юаней (около $393,7 млн), новый аэропорт рассчитан на то, чтобы к 2030 году обеспечить ежегодную пропускную способность 2,35 млн пассажиров и 21 000 тонн грузов в год.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе аэропорт будет расширен до 5 млн пассажиров и 45 000 тонн грузов в год, а к 2045 году через него будет проходить более 48 000 самолетов.

По данным Администрации гражданской авиации Китая, в марте Китай пообещал ускорить строительство аэропортового кластера для развития экономического кольца Чэнду-Чунцин, что является важной стратегией регионального развития.