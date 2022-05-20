Вашингтон, , 05:02 — REGNUM Свидетельств существования какого-либо канала связи между компанией экс-президента США Дональда Трампа Trump Organization и российским «Альфа-банком» не было выявлено в результате расследования, проведённого ФБР. Такое заявление сделал 19 мая главный советник ведомства Джеймс Бейкер на заседании суда в округе Колумбия.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Информацию о якобы имевшемся «секретном канале связи» между компанией Трампа Trump Organization и российским банком предоставил в 2016 году следователям юрист Майкл Сассман, занимавший эту должность в предвыборном штабе Хиллари Клинтон, которая была главной соперницей республиканца Трампа в президентской гонке.

В итоге спецпрокурор США Джон Дарем в декабре 2021 года обвинил Сассмана в лжесвидетельстве. Главный советник ФБР Бейкер уточнил, что подтверждения сведений о существовании тайного канала связи между Трампом и российским банком найдено не было.

Проверку обстоятельств начала слежки американских спецслужб за штабом Трампа проводит спецпрокурор США Дарем, которому были даны такие полномочия минюстом США. Благодаря своему статусу Дарем может проводить разбирательство и при действующей администрации демократов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супруга экс-президента США Трампа Мелания Трамп не исключила возможности возвращения в Белый дом.

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