Вашингтон, 20 мая, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Переброска вооружений и подразделений НАТО к границам с Россией после распада СССР была ошибкой, заявил эксперт по России из Калифорнийского университета Дэниел Трейсман в газете The New Yorker.

НАТО

«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — заявил он.

Трейсман добавил, что соблюдение этих условий помогло бы выстроить систему безопасности в Восточной Европе. Вместо этого Североатлантический альянс начал принимать в свои ряды государства из бывшего Советского блока. При этом западные страны не оценили адекватно возможную реакцию Москвы на переброску подразделений НАТО на восток.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден отказался обсуждать с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшее расширение НАТО. В частности, Вашингтон не намерен обсуждать с Анкарой возможное принятие Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.