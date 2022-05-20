Владивосток, , 03:35 — REGNUM В клинической больнице №2 во Владивостоке завершили клиническое исследование нового лекарства от COVID-19 — испытания проходили с июля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Читайте также: Бизнесмена в Чувашии уличили в кустарном производстве антисептика

Речь идет о третьей фазе контролируемого клинического исследования эффективности и безопасности препарата «Цезарокс» в капсульной форме у больных с коронавирусной пневмонией.

«Мы набрали 200 добровольцев из числа пациентов, которые были госпитализированы к нам с подтвержденным ковидным диагнозом. Они прошли 7-дневный курс терапии параллельно со стандартной назначенной схемой лечения и остаются под нашим наблюдением. То есть это дополнительный вспомогательный препарат, разработанный компанией «МираксБиоФарма», которая и выступила спонсором исследования», — рассказала заведующая инфекционным отделением больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Приморья Анна Симакова.

Данные исследования обрабатываются, анализируются и скоро результаты лечения «Цезароксом» будут представлены широкой общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новочебоксарске вынесен обвинительный приговор по факту подпольного производства дезинфицирующего средства и загрязнения окружающей среды. Фигурант уголовного дела оштрафован.