Чебоксары, , 12:25 — REGNUM В Новочебоксарске вынесен обвинительный приговор по факту подпольного производства дезинфицирующего средства и загрязнения окружающей среды. Фигурант уголовного дела оштрафован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашии.

Место кустарного производства дезинфицирующего средства в Чувашии https://chuvashia.sledcom.ru/

Перед судом предстал 57-летний директор организации, расположенной в Новочебоксарске. Правоохранители установили, что с марта 2020 года по июнь 2021 года на фоне резкого спроса на дезинфицирующие средства для профилактики ковида он организовал их производство кустарным способом: по данным следствия, раствор гипохлорит натрия разбавлялся водой и фасовался вручную в пластиковые тары.

Силовики доказали, что в качестве производственного цеха использовалось помещение, пристроенное к одному из многоквартирных домов в Новочебоксарске.

«15 июня 2021 года в связи с нарушением технологического процесса произошло выделение […] вредных веществ и загрязнение воздуха жилой зоны», — говорится в сообщении прокуратуры.

В следственном управлении уточняют, что концентрация вредных веществ превышала ПДК до 31,5 раза, а на улице рядом с помещением — в 2,5 раза.

В надзорном ведомстве отмечают, что подсудимый признал вину.

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ»). Приговором суда, которое пока не вступило в силу, ему назначено 70 тыс. рублей штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Козловском районе Чувашии на муниципальное жилищно-коммунальное предприятие подали прокурорский иск из-за несоблюдения природоохранного законодательства.

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