Исламабад, 20 мая, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Не менее двух полицейских погибли в перестрелке с террористами в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанской полиции.

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Сообщается, что вооруженные боевики напали на сотрудников полиции в городе Пешавар. В результате перестрелки двое полицейских погибли. Также на месте происшествия обнаружили тела четверых ликвидированных террористов. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Отмечается, что это уже третье нападение боевиков в Пешаваре за прошедшую неделю. В предыдущих инцидентах погибли мирные жители и чиновники. Силовики Пакистана предполагают, что террористы замышляют серию атак на сотрудников правоохранительных органов в регионе.