Берлин, 20 мая, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Закон, упрощающий исполнение санкционных мер, введённых против российских бизнесменов, принял бундестаг. Об этом 19 мая сообщило агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Закон чётче и конкретнее регламентирует обязанности и облегчает обмен данными между различными органами власти для обеспечения доступа к активам бизнесменов, таких как яхты и частные самолёты. Кроме того, закон обязывает бизнесменов, находящихся в санкционном списке, раскрывать информацию о своих активах. В ином случае им грозит штраф, либо наказание в виде тюремного заключения.

В Германии не существовало законодательной базы, позволяющей эффективно исполнять санкции, введённые Евросоюзом в отношении российских бизнесменов. В частности, было сложно целенаправленно осуществлять поиск имущества лиц, находящихся под санкциями, а сведения о финансовом положении таких лиц часто скрываются за сложными корпоративными структурами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии оценили перспективы развития промышленности на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине и последующих антироссийских санкций.