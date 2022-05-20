Исламабад, , 02:08 — REGNUM В Пакистане за прошедшие сутки выявили 89 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Флаг Пакистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на пакистанской территории достигло 1 529 560. Также за минувшие сутки в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Пакистане жертвами осложнений COVID-19 стали 30 379 человек.

Отмечается, что в настоящее время в республике 86 пациентов находятся в критическом состоянии. При этом указывается, что общая заболеваемость COVID-19 в стране продолжает снижаться.