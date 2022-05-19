Берлин, 20 мая, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Ухудшения финансового положения в течение ближайшего годового интервала ожидают около трети немецких компаний. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведённого Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK) 19 мая сообщает газета Handelsblatt.

Petra B. Fritz Германия

В опросе, проводимом с целью оценки ситуации в бизнесе на фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине и последующих антироссийских санкций, приняли участие 25 тысяч немецких фирм. Он показал, что наиболее пессимистичные настроения преобладают в компаниях промышленности и строительной отрасли.

генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен «До сих пор мы испытывали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого локдауна в 2020 году».

По информации DIHK, наибольшее беспокойство у предприятий вызывает резкий рост цен на энергоносители и сырьё. Одним из своих самых больших бизнес-рисков это назвали 78% опрошенных, в том числе в промышленности — 93%. И только 19% компаний в течение следующих 12 месяцев ожидают улучшения положения дел.

генеральный директор DIHK Мартин Ванслебе «Мы должны быть осторожны, чтобы здесь что-то не сорвалось и мы не потеряли основные отрасли».

На фоне событий на Украине DIHK вновь понизила свой прогноз восстановления немецкой экономики, на этот раз до 1-1,5% экономического роста в 2022 году. Незадолго до начала военной спецоперации России на Украине (в середине февраля) DIHK прогнозировала в стране рост в 3%, что уже было ниже предыдущей оценки, составлявшей 3,6%.

Ранее правительство Германии снизило прогноз восстановления немецкой экономики в 2022 году до 2,2% с 3,6%, ожидаемых по оценкам января.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не оставит немцев «один на один» с ростом цен на энергоносители.