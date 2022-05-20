Мехико, , 00:22 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли в результате мощного взрыва, произошедшего в мастерской по производству пиротехники в мексиканском штате Пуэбла. Об этом 19 мая сообщило издание El Universal.

Взрыв Unsplash

Местом инцидента стал муниципалитет Сан-Мигель-Сакаола. Еще несколько человек пострадали. Также оказались поврежден ряд зданий, расположенных рядом с мастерской.

Ведутся поисково-спасательные работы. Причины происшествия пока не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в городе Морелия на западе Мексики взорвался грузовой автомобиль, перевозивший пиротехнические изделия, из-за чего пострадал один человек, который получил ожоги и травмы.

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