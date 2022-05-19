Тбилиси, 20 мая, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Находящийся под арестом и проходящий лечение в тбилисской клинике бывший президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за семь месяцев увидел свою младшую дочь Алису, сообщает 19 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Aktiv I Oslo.no Софо Нижарадзе

«Мы навестили Мишу. В последний раз мы виделись перед его возвращением в Грузию. Всё это время дочь очень скучала, и ей очень хотелось увидеть отца. Она показала всем, как многому научилась, как она поёт, как она считает, как она произносит алфавит [ребенок], и очень была счастлива», — сказала мать ребёнка, известная грузинская певица и актриса Софо Нижарадзе.

Нижарадзе отметила, что ей было очень тяжело видеть Саакашвили в таких обстоятельствах, но он очень хотел встретиться, и они выражают благодарность всем тем, кто дал им такую возможность.

Напомним, что Саакашвили признал наличие у него ещё одного ребёнка лишь 31 декабря 2021 года, уже находясь в заключении. Со своей официальной женой Сандрой Рулофс, от которой у бывшего президента двое сыновей, Саакашвили развёлся.