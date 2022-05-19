Москва, 19 мая, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Кибермошенники похитили у клиентов российских банков за I квартал 2022 года 3,3 миллиарда рублей, что почти на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представила 19 мая пресс-служба Банка России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Отмечается, что большинство случаев мошенничества по-прежнему совершается с использованием средств социальной инженерии. Вместе с тем доля таких инцидентов снизилась на 3,7 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и составила 52,5%

При росте числа случаев кибермошенничества доля возмещённых жертвам преступников денежных средств снизилась до 6,2% с 7,3% годом ранее.

Сообщается также, что в текущем году выявлено в 2,5 раза больше мошеннических номеров с использованием кода «8 800», чем за аналогичный период прошлого года. Число выявленных городских номеров, которыми пользовались мошенники, увеличилось более чем в 80 раз, а мобильных номеров — в десять раз.

За I квартал 2022 года регулятор также выявил 1,7 тысячи мошеннических сайтов, маскирующихся под финансовые организации, и 57 сайтов финансовых пирамид. Сведения о 1298 интернет-доменах были направлены в Генпрокуратуру для блокировки.