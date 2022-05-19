Тирана, , 23:47 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 920 человек выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 25 пациентов. Об этом сообщило вечером 19 мая министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, белые колонны Albinfo

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 275 774 случая заражения коронавирусом, 272 000 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся восемь пациентов. Уже месяц в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 277 активных случаев заражения, из них 138 — в Тиране.

В соседнем Косово 22 апреля впервые с начала пандемии заявили об отсутствии пациентов с COVID-19 на стационарном лечении.

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