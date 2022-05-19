Турин, Италия, , 23:12 — REGNUM Сербия подтверждает свою позицию по поводу необходимости соблюдения «территориальной целостности» Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 19 мая во время встречи с заместителем главы МИД Украины Эминой Джепар в Турине.

Никола Селакович Министерство иностранных дел Республики Сербия

Селакович поблагодарил Украину за принципиальную позицию по вопросу Косово и Метохии, говорится в сообщении, опубликованном на странице сербского внешнеполитического ведомства в «Твиттере».

В Турине проходит ежегодная министерская встреча Совета Европы.

Напомним, что Сербия ранее осудила нарушение «территориальной целостности Украины» со стороны России, но не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС.