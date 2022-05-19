Москва, 19 мая, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Луганский промышленник, председатель совета директоров Группы компаний «Маршал» (ЛНР), член генсовета «Деловой России» Сергей Горохов считает, что промышленные предприятия Донбасса уже сейчас способны поставлять в Россию продукцию, которая станет качественной альтернативой санкционным товарам. Причем речь идёт не только о поставках угля и металла, но и о машиностроительной отрасли, а также сельском хозяйстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Донбасс — это Россия!

«Уверен, что говорить о «провале» импортозамещения в России несколько преждевременно. Как минимум потому, что в эту систему пока не включены масштабно, в полную силу, но в ближайшее время обязательно войдут предприятия Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а в дальнейшем, мы очень на это рассчитываем, и другие регионы Юго-Востока Украины», — отметил Горохов.

По его словам, уже инициировано перед Минпромторгом РФ включение предприятий ЛНР и ДНР в Государственную информационную систему промышленности. Это позволит предприятиям Донбасса стать полноценными участниками Сервиса импортозамещения, выйти на новые рынки сбыта и обеспечить Россию качественной продукцией в ключевых отраслях.

«На нас уже сейчас напрямую выходят российские заводы и просят наладить поставки номенклатуры товаров, которых они лишились из-за санкций. Когда этот процесс станет официальным и централизованным, всё значительно ускорится. Донбасс обладает колоссальными производственными возможностями и потенциалом к развитию. Большое заблуждение считать, что наш регион — исключительно шахтерский край. Безусловно, угольная промышленность занимает существенную часть экономики республик, но отнюдь не доминирующую. В регионе действуют или готовы возобновить свою работу множество уникальных производств с высококвалифицированными специалистами — в том числе в машиностроительной отрасли. Это то, что сегодня очень нужно российскому импортозамещению. Речь идёт в первую очередь о производстве техники и комплектующих для угольной, горнорудной, металлургической, энергетической, химической промышленности. Кроме того, в Луганской и Донецкой Народных Республиках выпускается железнодорожный подвижной состав и комплектующие, сельскохозяйственная техника, аккумуляторы и другое уникальное специализированное оборудование, электротехника. Больше того, Донбасс выпускает и бытовую технику, например, очень востребованное холодильное оборудование. И, конечно, огромная часть нашего экспорта даже сейчас — это продукция металлургии», — пояснил промышленник.

Он обратил внимание, что в ЛНР и ДНР очень развиты сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность: «Мы полностью обеспечиваем себя продовольствием и готовы экспортировать продукцию в России. Причем с марта только по Луганской Народной Республике площадь земель сельхозназначения увеличилась на миллион гектаров за счёт освобожденных территорий».

«Донбасс давно считает себя одной страной с Россией, и с признанием республик большинство административных барьеров исчезли. Надеемся, что в ближайшее время их не останется вовсе, это нормальный процесс изменений, и он идёт буквально каждый день. Благодаря участию Донбасса в программе импортозамещения ЛНР и ДНР получат новые рынки сбыта и, соответственно, возможности для роста экономики. Это очень важно сейчас, когда надо восстанавливать наши города. Российские заказчики в свою очередь смогут генерировать новые цепочки поставок и получать качественные товары в разумных ценовых категориях. Опыт последних нескольких лет показал, что есть вполне успешные отрасли, которые выросли благодаря импортозамещению — например, сельское хозяйство. Поэтому уверен, что санкции станут катализатором для более интенсивного и ускоренного внедрения импортозамещения в реальный сектор экономики и уменьшение административных барьеров для бизнеса», — резюмировал Горохов.