Женева, Швейцария, 19 мая, 2022, 22:36 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 441 332 новых случая заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 1701 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 19 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже520 912 257 носителей вируса, подтверждено 6 272 408 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 606 079 выявленных инфицированных и 1542 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.