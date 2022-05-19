Рим, , 22:10 — REGNUM Римляне продолжают встречать свиней на улицах города, заявил 19 мая лидер популистского «Движения 5 звезд», экс-премьер Джузеппе Конте.

Свинья (сс) Mutinka

Найти решение реальным проблемам куда труднее, чем просто говорить о них, добавил Конте.

В 2021 году новым мэром Рима был избран кандидат от либералов, экс-министр экономики Роберто Гуалтьери. Его предшественником была представитель популистов Вирджиния Раджи. Тема прогулок свиней по улицам была одной из самых востребованных в ходе предвыборной кампании наравне с темой вывоза отходов.