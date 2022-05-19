Вольфсбург, Германия, 19 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. 50-летний хорватский специалист Нико Ковач возглавит немецкий футбольный клуб «Вольфсбург» после завершения сезона. Об этом 19 мая сообщило издание WAZ.

(сс) Werner100359 Нико Ковач

По информации источника, сделка улажена и вскоре клуб должен официально объявить о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что «Вольфсбург» расстался с главным тренером основной команды Флорианом Кохфельдтом.

После 34-х сыгранных туров «Вольфсбург», одержав двенадцать побед и набрав 42 очка, занял двенадцатое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги 2021/22.

Последним клубом, который возглавлял Ковач, был «Монако». Французскую команду хорватский специалист покинул 1 января 2022 года после череды неудачных матчей.