Белград, 19 мая, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Сербия должна поддерживать самые близкие отношения с Евросоюзом для того, чтобы пережить предстоящую зиму — одну из самых трудных для многих государств мира. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 19 мая после встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Predsednik.rs Пресс-конференция Александра Вучича 7 июля 2020 года

По словам Вучича, Сербия столкнется со многими проблемами, связанными с обеспечением энергоносителями — нефтью, газом и электроэнергией.

«Люди в нашей стране привыкли, что у нас это есть, и что государство обязано все это обеспечить несмотря на то, что происходит вокруг… Вокруг нас происходят тектонические сдвиги на уровне всего мира, и эта зима действительно будет одной из самых трудных, поэтому важно, чтобы у нас были лучшие отношения с ЕС», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что Сербия с этой осени окажется в таком сложном положении, в каком она не находилась с 1944 года.