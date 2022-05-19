Нью-Йорк, США, 19 мая, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Украинские власти поставляют на Запад зерно, чтобы расплатиться за вооружения, заявил 19 мая российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Он сказал, что с Украины сейчас активно вывозят зерно — об этом говорят западные политики, пишет западная пресса. Зерно везут «как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю».

Задав вопрос, куда поставляется украинское зерно, российский дипломат высказал мнение, согласно которому Киев расплачивается зерном за поставляемые Западом вооружения.