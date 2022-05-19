Бирмингем, Великобритания, 19 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» «Астон Вилла» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Бернли». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

(сс) Granada Филиппе Коутиньо

Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Дамиан Мартинес, Мэтти Кэш, Тайрон Мингс, Калум Чемберс, Люка Динь, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эмилиано Буэндиа, Джейкоб Рэмзи, Олли Уоткинс, Карни Чуквуэмека.

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Кевин Лонг, Джек Корк, Джош Броунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Барнс, Максвелл Корне.

В текущем сезоне 29-летний арендованный из каталонской «Барселоны» атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо принял участие в семнадцати матчах чемпионата Англии, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.