Лондон, , 21:37 — REGNUM Лондонский «Челси» сегодня, 19 мая, в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 встретится с «Лестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Даниэл Кук и Даниэль Робатан.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Рис Джеймс, Ромелу Лукаку.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань, Нампали Менди, Люк Томас, Кирнан Дьюсбери-Холл, Джеймс Мэддисон, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо.