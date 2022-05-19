Вашингтон, 19 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Новый набор военной помощи Украине включает в себя поставку артиллерийских орудий, радаров и иной техники, заявил 19 мая президент США Джо Байден.

Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown Церемония передачи США Украине двух РЛС контрбатарейной борьбы AN-PQ-36. Львов, Украина

По его словам, Украина эффективно использует американскую технику в ходе боевых действий.

«Сегодня я объявляю об очередном пакете военной помощи, который даст Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую украинцами на полях сражений», — заявил президент США.

Напомним, ранее сенат США одобрил выделение на помощь Украине около $40 млрд из госбюджета страны.