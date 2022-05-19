Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Пожарные локализовали склад, горевший на Васильевском острове в Петербурге, огонь к этому моменту охватил более 700 кв. метров, сообщили 19 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 19:54 мск поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании склада на набережной реки Смоленки, 19-21. Огонь охватил 760 кв. метров площади.

«В 20:10 пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. В 20:51 пожар локализован, ранг пожара снижен до первого номера», — уточнили в ведомстве, отметив, что сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС восемь единиц техники и 33 человека личного состава.