Вашингтон, , 20:25 — REGNUM Министерство финансов США ввело новые санкции против ливанского бизнесмена Ахмада Джалала Реда Абдаллы, сообщает 19 мая Reuters.

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Под санкции также попали пять помощников бизнесмена и восемь принадлежащих ему компаний в Ливане и Ираке, говорится в заявлении управления по контролю за иностранными активами минфина США.

Попавший под американские санкции предприниматель является официальным представителем партии «Хезболла» и активным членом ее глобальной финансовой сети, сообщает казначейство США.

Отмечается, что бизнесмен поддерживал «Хезболлу» на протяжении десятилетий, помогая партии осуществлять коммерческую деятельность в различных странах.