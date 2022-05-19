Москва, , 19:11 — REGNUM Временный порядок операций с наличной валютой, исключая евро и доллары, смягчён в России, сообщили 19 мая в пресс-службе ЦБ РФ.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро», — говорится в сообщении.

Это смягчение связано с тем, что у банков есть остатки иностранных банкнот.

Регулятор уточняет, что ограничения на продажу евро и долларов будут действовать до 9 сентября 2022 г. Согласно этим ограничениям, граждане могут приобретать в банках только те доллары и евро, которые поступили в кассы начиная с 9 апреля 2022 года.

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