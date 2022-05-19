Москва, 19 мая, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской Народной Республики. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской Народных Республик», — сказал Кириенко.