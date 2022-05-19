Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Популярный американский сериал «Ривердейл» завершится на седьмом сезоне. Об этом пишет издание Variety 19 мая.

В костюмах Цитата из т/с «Ривердейл». реж. Ли Толанд Кригер, Ли Роуз. 2017. США

Как сообщили создатели проекта, предстоящий сезон получит «качественную» развязку истории персонажа Арчи, которая приведет сериал к логическому завершению. К слову, выход заключительных серий намечен на 2023 год.

Напомним, что первый сезон «Ривердейла» вышел в начале 2017 года. Шоураннером сериала выступил Роберто Агирре-Сакаса.

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