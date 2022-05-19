Вашингтон, 19 мая 2022, 19:05 — REGNUM Популярный американский сериал «Ривердейл» завершится на седьмом сезоне. Об этом пишет издание Variety 19 мая.
Как сообщили создатели проекта, предстоящий сезон получит «качественную» развязку истории персонажа Арчи, которая приведет сериал к логическому завершению. К слову, выход заключительных серий намечен на 2023 год.
Напомним, что первый сезон «Ривердейла» вышел в начале 2017 года. Шоураннером сериала выступил Роберто Агирре-Сакаса.
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