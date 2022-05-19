Пушкин, Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM В Петербурге бдительность сотрудников дорожной полиции помогла спасти трех человек из горящего дома, сообщили 19 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские и спасенный пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Стечение обстоятельств, благодаря которому удалось спасти жизни трех взрослых людей, произошло вечером 16 мая в Пушкинском районе города. Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга старшие лейтенанты полиции Игорь Медведев и Владимир Мельник патрулировали территорию и заметили задымление у дома на улице Новая в поселке Тярлево.

Полицейские сразу же вызвали на место пожарных и скорую медицинскую помощь. Кроме того, на подмогу коллегам на место прибыл капитан полиции Магомед Цыздоев. Все они, не дожидаясь спасателей, перелезли через забор и, оперативно обследовав территорию участка, установили, что очагом возгорания является баня, расположенная в двух метрах от стены жилого дома.

«В связи с близким расположением к жилой постройке и сильным ветром пламя могло перекинуться на жилой дом. Несмотря на сильное задымление из дома никто не выходил, и автоинспекторы приняли решение об эвакуации жильцов», — рассказали в Главке.

Полицейские вывели из дома двух женщин, 49 и 70 лет, и 70-летнего мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. После осмотра медиков в удовлетворительном состоянии спасенные были отпущены.