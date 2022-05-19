Гоце-Делчев, , 18:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 19 мая в районе города Гоце-Делчев на юго-западе Болгарии. Об этом 19 мая сообщает софийская газета «Факты».

Землетрясение Yaelo

Согласно информации Национального института геофизики, геодезии и географии при Болгарской академии наук (БАН), эпицентр природного явления находился в 120 км от болгарской столицы Софии.

Подземный толчок ощущался и в расположенных неподалеку населенных пунктах. Жертв и разрушений нет.

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