Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Губернатор Ленинградкой области назначил председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области бывшего заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Дениса Беляева, сообщили 19 мая в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев t. me/lenobladminka

На новую должность чиновник, имеющий опыт работы в сфере охраны природы, заступит с 23 мая.

«Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко», — уточнили в пресс-службе.

42-летний Денис Беляев занимал руководящие должности на различных предприятиях, в том числе, строительной отрасли. В прошлом он руководил Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, был директором федеральных НИИ в сфере рыбного хозяйства.

С 2019 по 2021 годы он возглавлял комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга, а с июля 2021 года по апрель 2022 года был заместителем главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.