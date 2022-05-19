Бухарест, , 18:32 — REGNUM В Румынии вступили в силу новые законодательные положения о защите животных, которые устанавливают более жесткие санкции для тех, кто совершает в отношении них любой акт жестокости или насилия. Об этом 19 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Туристы могут погладить животных Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, за указанные преступления предусматривается лишение свободы на срок от шести месяцев до семи лет. Положения предусматривают регулирование правил дрессировки цирковых животных, а также условия операций, направленных на изменение внешнего вида особей.

Полностью запрещаются организация боев между животными, а также их использование для выставок, шоу, рекламы, кинопроизводства и подобных целей, если эта деятельность причиняет им физические и психические страдания, болезни или увечья. Контроль над выполнением новых мер возложен на общественные организации.

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