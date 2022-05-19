Рига, , 18:26 — REGNUM

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Утром 18 мая в Риге была проведена уборка цветов, принесенных 10 мая к памятнику Освободителям Риги в Парке победы. Цветы снова были убраны трактором, сообщил латвийскому порталу lsm. lv мэр Риги Мартиньш Стакис.

Мартиньш Стакис не считает, что идея уборки цветов была неправильной: «Неправильно — как это было сделано. Но мы убираем каждый год. И вчера тоже трактором убрали. Но, наверно, надо было подумать, что трактор в наши дни уже стал символом».

Мэр столицы также сообщил, что лично он 10 мая не отдавал распоряжения убирать цветы (уборка цветов и поминальных свечей трактором вызвала возмущение рижан и привела к повторному, более массовому их возложению — прим. ИА REGNUM), но считает, что решение было правильным.

«В 2021 году пришли волонтеры и сделали из цветов возле монумента большую красную звезду. Потому была идея, что цветы нужно убрать уже 10 мая», — заявил Стакис.

Как сообщал ИА REGNUM, утром 10 мая у мемориального комплекса освободителям Риги муниципальные власти при помощи трактора убрали цветы, которые люди принесли к подножию монумента 9 мая. Это вызвало бурю негодования в социальных сетях, на фоне которой люди вновь отправились возлагать цветы к памятнику. Вечером 10 мая ситуация обострилась, полиции пришлось разгонять людей силой и даже задерживать.

Уже 11 мая националисты Латвии потребовали «наказать» участников мероприятий 9–10 мая возле советских военных памятников, а 12 мая 2022 года национальный парламент принял закон, разрешающий демонтаж советских военных мемориалов в стране.