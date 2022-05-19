Москва, 19 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Воевать против русских на стороне Киева следовало бы сейчас бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили, заявил 43-й президент США Джордж Буш — младший, сообщили 19 мая на просветительской марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» российские пранкеры Лексус и Вован.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Они побеседовали с Бушем, представившись украинским президентом Владимиром Зеленским. По поводу Саакашвили было сказано немало слов. Буш поинтересовался, на Украине ли до сих пор его протеже. Когда «Зеленский» сказал, что вернул Саакашвили украинское гражданство, Буш сказал:

«Позвольте мне спросить: есть ли на нём форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских».