Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в июне могут провести первую встречу, сообщает 19 мая CNN со ссылкой на источники.

Команда Байдена (сс) The White House

Отмечается, что в настоящее время представители администрации Байдена продолжают переговоры с саудовцами об организации личной встречи. Визит Байдена в Саудовскую Аравию может состояться в рамках его запланированной на начало лето зарубежной поездки.

Ранее The Wal Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты перестали уговаривать Саудовскую Аравию увеличить нефтедобычу ради решения проблем на рынке, возникших из-за санкций Вашингтона против России.

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