Москва, 19 мая, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Законопроект о движении «Большая перемена» является адекватным ответом на вызовы времени, а именно на запрос детей и молодежи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом завил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Government.ru Владимир Васильев

«Вернуться в прошлое? Не получится! И молодежь должна подумать об этом, предложить решение насущных вопросов, которые мы сегодня обсуждаем», — сказал Васильев.

Внесенным в Госдуму депутатами всех фракций законопроектом определяется правовое положение, цели деятельности, порядок управления, порядок реорганизации и ликвидации движения «Большая перемена».