Джордж Буш — младший рассказал, что Саакашвили попал в ловушку Путина
Москва, 19 мая, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — неоднозначная фигура, об этом знают в США: он хоть и «буйный», но к сожалению, не смог обыграть Москву, заявил 43-й президент США Джордж Буш- — младший в разговоре с российскими пранкерами.
Фрагмент разговора обнародовали 19 мая пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Считая, что говорит по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, бывший глава Штатов был откровенен.
Когда «Зеленский» принёс извинения за то, что выгнал Саакашвили с Украины, потому что «устал от него» (тот «постоянно употреблял наркотики в нашей администрации и просил много денег»), Буш сказал:
Добавим, что неопубликованные сегодня, 19 мая, фрагменты разговора с Бушем пранкеры представят в ближайшее время в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.