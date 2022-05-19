Санкт-Петербург, 19 мая 2022, 17:31 — REGNUM Учительница биологии школы №233 Санкт-Петербурга потребовала от выпускника в качестве извинения перед ней встать на колено. После того, как об инциденте стало известно в СМИ, педагог уволилась, сообщили 19 мая ИА REGNUM в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
Инцидент произошел во время репетиции выпускного, состоявшейся 16 мая. Учитель биологии Елена С. потребовала от выпускника 11 класса публично извиниться, встав на колено, из-за того, что молодой человек позволил себе грубое высказывание в ее адрес.
Как отметили в администрации района, руководством школы и отделом образования района был проведён разбор данной ситуации.
«Учителем были сделаны выводы, Елена С. осознала, что допустила грубое нарушение педагогической этики и приняла решение уволиться в тот же день, — пояснили в пресс-службе. — Такое поведение является некорректным для учителя, даже несмотря на вызывающее поведение ученика».